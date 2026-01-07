La befana a Varenna porta dolci e sorrisi a grandi e bambini

A Varenna, la tradizionale visita della Befana porta dolci e momenti di allegria a grandi e piccini. Con la sua presenza, il paese si anima di un’atmosfera festiva, consolidando una tradizione che unisce la comunità e crea ricordi semplici e autentici. Un’occasione per condividere un momento di convivialità e di tradizione, nel rispetto di un appuntamento che ogni anno rinnova il senso di appartenenza e di festa.

La Befana è tornata a Varenna, arrivando con una slitta per la gioia di grandi e bambini, e regalando un pomeriggio di festa e sorrisi nel cuore del paese. Dopo la tradizionale preghiera e la benedizione dei bambini nella chiesa di San Giorgio, nel pomeriggio del 6 gennaio in tanti si sono. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - La befana a Varenna porta dolci e sorrisi a grandi e bambini Leggi anche: Befana benefica motociclistica. Dolci e sorrisi dagli Angeli in sella Leggi anche: La Befana porta sorrisi e calzette: un’iniziativa che unisce il paese Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. La befana a Varenna porta dolci e sorrisi a grandi e bambini; La Befana torna a Varenna: dolci e sorrisi per i più piccoli. La Befana tra dolci e carbone: le origini di una tradizione tutta italiana - La Befana che porta dolci, cioccolata e carbone è una delle tradizioni più antiche e affascinanti del folklore italiano, un rito che affonda le sue radici in un intreccio di credenze pagane, religione ... erreemmenews.it

Varenna, la Befana porta doni in slitta - La Befana torna a Varenna, e arriva con una slitta per la gioia di tutti i più piccoli, regalando un pomeriggio di festa e sorrisi nel cuore del paese. corrieredilecco.it

Perché la Befana porta carbone? Leggende e simbolismi partenopei - La tradizione della Befana e carbone è una delle più evocative del folklore italiano legato all’Epifania: nella notte tra il 5 e il 6 gennaio la vecchina più famosa d’Italia visita le case dei bambini ... cronachedellacampania.it

La Befana Buona - Canzoni per bambini

La Befana torna a Varenna: dolci e sorrisi per i più piccoli https://primalecco.it/tempo-libero/eventi/la-befana-torna-a-varenna-dolci-e-sorrisi-per-i-piu-piccoli/ - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.