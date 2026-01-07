La Befana 2026 porta in regalo la nuova App di Verona Volley

La Befana 2026 porta un regalo speciale ai tifosi di Verona Volley: la nuova App ufficiale della squadra. Un modo semplice e immediato per seguire notizie, risultati e aggiornamenti sulla propria squadra preferita. Un’innovazione pensata per offrire un’esperienza più diretta e coinvolgente, mantenendo i tifosi sempre aggiornati sulla stagione e sugli eventi del club.

Quest'anno nella calza della Befana 2026 i tifosi di Verona Volley hanno trovato un dono speciale: l'uscita della nuovissima App ufficiale della squadra scaligera. Pensata per chi vuole vivere la pallavolo da vicino, l'App offre un'esperienza digitale completa e immediata, permettendo agli.

