La Befana 115 vola su piazza della Rocca

La Befana 115 torna a piazza della Rocca, questa volta domenica 11 gennaio, a causa del maltempo previsto per l’6 gennaio. L’evento, dedicato ai bambini, prevede la distribuzione di oltre mille calzette. Un'occasione per vivere un momento di comunità in un’atmosfera semplice e tranquilla, con un gesto tradizionale che unisce grandi e piccini.

Organizzata il 6 gennaio, ma rimandata a domenica 11 gennaio causa maltempo, la Befana 115 scende su piazza della Rocca per distribuire oltre mille calzette a tutti i bambini presenti.A partire dalle ore 15,30 fino alle ore 20, il centro storico di Viterbo si trasforma per accogliere la Befana.

