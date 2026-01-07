La lotta per la democrazia in Iran coinvolge l’intera comunità internazionale. Recenti attacchi di Israele e degli Stati Uniti ai siti nucleari iraniani hanno dimostrato che, nonostante le previsioni, non hanno rafforzato il sostegno al regime di Teheran. È importante comprendere le implicazioni di questi eventi e il loro impatto sulla stabilità regionale, evidenziando l’importanza di un dialogo pacifico e di un’analisi approfondita delle dinamiche in gioco.

I bombardamenti di Israele e degli Stati Uniti sui siti nucleari iraniani non hanno prodotto, come molti analisti avevano ipotizzato, un moto unitario di coesione attorno al regime di Teheran. La società iraniana, nella sua complessità e nelle sue contraddizioni, ha sempre saputo distinguere tra la difesa dei propri diritti e la propaganda del potere. La verità è che il popolo iraniano non combatte per difendere un regime isolato e screditato, ma per affermare la propria libertà. La lotta principale resta quella contro la dittatura. La mia vita personale e professionale testimonia questa battaglia. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La battaglia per la democrazia in Iran riguarda tutti noi

