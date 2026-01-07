La banda befanesca colpisce ancora. Per 18 cesenati un’opera in regalo.

Gli artisti di " Arte in dono " hanno colpito ancora! Com’è infatti consuetudine di anni, diversi pittori cesenati, nella notte dell’ Epifania "liberano" proprie opere in luoghi casuali, cosicché l’indomani, a sorpresa qualcuno li troverà sull’uscio di casa, all’entrata di un negozio, davanti alla vetrina di un bar. Dunque, oltre alla sorpresa della neve, al risveglio, ben 18 cesenati hanno trovato un quadro in dono. La "banda befanesca" che nottetempo ha agito per la città, era composta dall’eccentrica e simpatica Fabiola Cuccagna dall’inconfondibile chioma fucsia, Piero Romagnoli e dalla new entry Daniela Livadariu. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

