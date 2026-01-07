Krstovic trascina l’Atalanta | Bologna battuto e sorpassato

Krstovic si distingue, contribuendo alla vittoria dell’Atalanta contro il Bologna. La gara evidenzia come la squadra bergamasca sia riuscita a interpretare meglio il match, dimostrando maggiore determinazione e controllo. Con questa vittoria, l’Atalanta sorpassa il Bologna in classifica, consolidando la propria posizione e mostrando un rendimento superiore nel momento decisivo.

C’è una notte in cui una squadra dimostra di essere più avanti dell’altra non solo nel punteggio, ma nella lettura della partita, nell’intensità, nella personalità. Al Dall’Ara, l’Atalanta si prende tutto questo e batte il Bologna 2-0, firmando un successo pesante che vale anche il sorpasso in classifica. Il volto della serata è quello di Nikola Krstovi?, protagonista assoluto con una doppietta che racconta molto più dei due gol: presenza costante, lucidità sotto porta, capacità di colpire nei momenti chiave. È la sua seconda doppietta stagionale, ed è quella che indirizza una gara mai realmente in discussione. 🔗 Leggi su Como1907news.com © Como1907news.com - Krstovic trascina l’Atalanta: Bologna battuto e sorpassato Leggi anche: Bologna Atalanta 0-2, decide una doppietta dello scatenato Krstovic. Dea di nuovo in corsa per l’Europa Leggi anche: L’Atalanta mette la freccia a Bologna: il ritrovato Krstovic rilancia le ambizioni europee della Dea Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. L’Atalanta mette la freccia a Bologna: il ritrovato Krstovic rilancia le ambizioni europee della Dea - Sorpasso in classifica e ambizioni europee rilanciate per la squadra di Palladino, i rossoblu di Italiano in caduta libera. fanpage.it

Senza il 9 ci pensa il 90: doppietta di Krstovic, colpo dell’Atalanta in casa del Bologna - Il forfait di Scamacca offre l'occasione al montenegrino, che dopo 108 giorni ritrova i gol decisivi. bergamonews.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.