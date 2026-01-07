Kristen Stewart ha preso parte al Late Night with Seth Meyers il 5 gennaio con un look che esprime equilibrio tra sensualità e streetwear
Kristen Stewart ha preso parte al Late Night with Seth Meyers il 5 gennaio con un look che esprime equilibrio tra sensualità e streetwear, confermando la sua abilità nel reinterpretare le tendenze. Protagonista dell'outfit è stato un naked dress con paillettes firmato The New Arrivals, impreziosito da un perizoma nero, che ha reso il look sorprendentemente sensuale ma calibrato. La sensualità del vestito è stata bilanciata da elementi più casual: una maglietta bianca corta di Leset ha aggiunto un tocco urbano e rilassato, mentre un bomber nero con interni rosso acceso ha introdotto un contrasto cromatico deciso, conferendo movimento e personalità all'insieme.
