Kristen Stewart ha preso parte al Late Night with Seth Meyers il 5 gennaio con un look che esprime equilibrio tra sensualità e streetwear, confermando la sua abilità nel reinterpretare le tendenze. Protagonista dell’outfit è stato un naked dress con paillettes firmato The New Arrivals, impreziosito da un perizoma nero, che ha reso il look sorprendentemente sensuale ma calibrato. La sensualità del vestito è stata bilanciata da elementi più casual: una maglietta bianca corta di Leset ha aggiunto un tocco urbano e rilassato, mentre un bomber nero con interni rosso acceso ha introdotto un contrasto cromatico deciso, conferendo movimento e personalità all’insieme. 🔗 Leggi su Amica.it

