kosovo il premier kurti vince le elezioni anticipate senza assecondare troppo bruxelles

Il 28 dicembre, il Kosovo ha votato in elezioni anticipate, con il premier Kurti che ha ottenuto un risultato senza compromessi con Bruxelles. Questa consultazione mira a superare l’impasse legislativa iniziata con le elezioni di febbraio 2025, cercando stabilità politica e una nuova direzione per il paese. La vittoria di Kurti segna un momento importante nel percorso istituzionale del Kosovo, mantenendo un equilibrio tra interessi nazionali e rapporti internazionali.

Le elezioni anticipate del 28 dicembre dovrebbero aver messo fine alla lunga impasse legislativa teneva bloccato il Kosovo dalla precedente tornata di febbraio 2025. Fra le questioni più gravi vi era l’impossibilità di approvare il bilancio e la prospettiva incerta sulla scelta del futuro presidente, da eleggere a marzo. Vittoria di Kurti e dell’LVV. Lo scorso novembre la presidente Vjosa Osmani aveva sciolto le Camere e indetto le elezioni anticipate. L’affluenza è stata solo del 44% e al momento devono ancora finire il conteggio dei voti della diaspora. Comunque il 99% delle schede è stato scrutinato e il risultato è ormai certo: il trionfo è stata appannaggio della formazione di Albin Kurti, premier dal 2021. 🔗 Leggi su Follow.it

