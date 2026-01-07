Korean Glass Skin Facial il trattamento più richiesto nelle spa secondo il Wellness Trend Report 2026

Il Korean Glass Skin Facial si conferma il trattamento più richiesto nelle spa, secondo il Wellness Trend Report 2026. Questo percorso combina tecniche coreane tradizionali a tecnologie innovative, offrendo un modo efficace per ottenere una pelle luminosa e levigata. La ricerca di una pelle di porcellana è diventata un obiettivo accessibile anche in ambienti professionali, grazie a trattamenti studiati per valorizzare la naturale bellezza e salute della pelle.

