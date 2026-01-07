Korean Glass Skin Facial il trattamento più richiesto nelle spa secondo il Wellness Trend Report 2026
Il Korean Glass Skin Facial si conferma il trattamento più richiesto nelle spa, secondo il Wellness Trend Report 2026. Questo percorso combina tecniche coreane tradizionali a tecnologie innovative, offrendo un modo efficace per ottenere una pelle luminosa e levigata. La ricerca di una pelle di porcellana è diventata un obiettivo accessibile anche in ambienti professionali, grazie a trattamenti studiati per valorizzare la naturale bellezza e salute della pelle.
Il boom della glass skin non è finito. Ora la pelle di porcellana si raggiunge anche nelle spa con trattamenti viso che mixano kow-how coreano a nuove tecnologie, per raggiungere questo ideale quasi impossibile. Lo conferma una nuova ricerca che indica anche il Biohacking come l'evoluzione della ormai inflazionata keyword longevità, posizionandosi al secondo posto tra i trend più forti nelle spa nel 2026. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
