Korean Glass Skin Facial il trattamento più richiesto nelle spa secondo il Wellness Trend Report 2026

Da vanityfair.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Korean Glass Skin Facial si conferma il trattamento più richiesto nelle spa, secondo il Wellness Trend Report 2026. Questo percorso combina tecniche coreane tradizionali a tecnologie innovative, offrendo un modo efficace per ottenere una pelle luminosa e levigata. La ricerca di una pelle di porcellana è diventata un obiettivo accessibile anche in ambienti professionali, grazie a trattamenti studiati per valorizzare la naturale bellezza e salute della pelle.

Il boom della glass skin non è finito. Ora la pelle di porcellana si raggiunge anche nelle spa con trattamenti viso che mixano kow-how coreano a nuove tecnologie, per raggiungere questo ideale quasi impossibile. Lo conferma una nuova ricerca che indica anche il Biohacking come l'evoluzione della ormai inflazionata keyword longevità, posizionandosi al secondo posto tra i trend più forti nelle spa nel 2026. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

korean glass skin facial il trattamento pi249 richiesto nelle spa secondo il wellness trend report 2026

© Vanityfair.it - Korean Glass Skin Facial, il trattamento più richiesto nelle spa secondo il Wellness Trend Report 2026

Leggi anche: Manuele Mameli commenta i trend make-up di TikTok: bocciate le lentiggini finte, promossa la glass skin

Leggi anche: È ancora glass skin mania. E TikTok grida un solo nome: il siero best seller alla bava di lumaca

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

korean glass skin facialKorean Glass Skin Facial, il trattamento più richiesto nelle spa secondo il Wellness Trend Report 2026 - Ora la pelle di porcellana si raggiunge anche nelle spa con trattamenti viso che mixano kow- vanityfair.it

Best Korean facials for glass skin in Singapore - “Glass Skin” is a result, not always a specific facial name: Enquire about facials focusing on deep hydration, brightening, evening skin tone, and improving skin texture. sg.style.yahoo.com

Ginseng to snail mucin: 5 key Korean facial ingredients required for perfect glass skin - Korean beauty ingredients and products have been tried and tested by women all over the world. timesofindia.indiatimes.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.