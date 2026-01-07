Koleosho saluta la Spagna | addio Espanyol va al Paris FC! Tutti i dettagli
Luca Koleosho lascia l’Espanyol per trasferirsi al Paris FC, segnando un nuovo passo nella sua carriera. Il giovane talento italiano, nato nel 2004, approda al club francese dopo aver maturato esperienza in Spagna. Questa operazione rappresenta un’importante evoluzione nel percorso professionale di Koleosho, offrendo nuove opportunità di crescita e visibilità nel calcio europeo. Di seguito tutti i dettagli del trasferimento e le prospettive future del giocatore.
per il nuovo trasferimento del talento azzurro classe 2004 Nuova tappa professionale nella carriera di Luca Koleosho. Il giovane esterno offensivo, considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama azzurro, cambia casacca a metà stagione. Dopo una prima parte di annata trascorsa . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
