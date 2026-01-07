Kim Rossi Stuart | Come il Gattopardo appartengo a un’epoca estinta Ai miei figli insegno che la fatica è vitale

Kim Rossi Stuart, protagonista della serie Netflix in cui interpreta Don Fabrizio, il principe di Salina, riflette sul senso del tempo e della tradizione. Con un approccio sobrio e riflessivo, afferma di appartenere a un’epoca ormai passata e di insegnare ai suoi figli l’importanza della fatica come valore fondamentale. Un ritratto di un attore che, attraverso il suo personaggio, invita a considerare i cambiamenti e le radici del passato.

Nella serie-kolossal di Netflix Kim Rossi Stuart è Don Fabrizio, principe di Salina, il Gattopardo del titolo. Qui tira le somme: sulla paternità, i social, l'impegno civile e la magia di un certo cinema.

