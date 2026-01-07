Killer del capotreno 27 ore di caccia all’uomo | arrestato Marin Jelenic un fantasma nelle stazioni italiane dal 2019

Dopo una serie di operazioni, Marin Jelenic è stato arrestato a circa 27 ore dalla fuga, sospettato di essere l’autore dell’accoltellamento del capotreno Alessandro Ambrosio avvenuto a Bologna. Jelenic, considerato un “fantasma” nelle stazioni italiane dal 2019, è stato catturato dopo una breve ma intensa caccia all’uomo. L’episodio ha portato all’attenzione le criticità legate alla sicurezza nelle aree ferroviarie.

Bologna – È durata poco più di un giorno la fuga di Marin Jelenic, il presunto killer di Alessandro Ambrosio, il capotreno stroncato lunedì da una coltellata all’addome alla stazione di Bologna. Per circa 27 ore gli investigatori della Squadra Mobile e della Polfer hanno lavorato senza sosta: il 36enne croato, senza fissa dimora, è stato fermato nella sera del 6 gennaio alla stazione di Desenzano del Garda, intorno alle 21. Era ricercato per omicidio volontario aggravato. Dal 2019, del resto, ’l’uomo delle stazioni’ frequenta l’Italia del Nord e passa da uno scalo ferroviario all’altro, riparandosi nei vari atri, sottoscala e panchine che trova. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

