kid yugi e anna insieme nel nuovo singolo push it

Kid Yugi presenta il nuovo singolo “Push it”, realizzato in collaborazione con Anna. La traccia anticipa l’uscita dell’album “Anche gli eroi muoiono”, prevista per il 30 gennaio 2026. Un pezzo che unisce due voci in un’atmosfera autentica, riflettendo temi di introspezione e crescita. Il brano rappresenta un passo importante nel percorso artistico di Kid Yugi, offrendo agli ascoltatori un’anteprima della sua futura produzione.

Kid Yugi pubblica “Push it” con Anna: il singolo anticipa l’album “Anche gli eroi muoiono”, in uscita il 30 gennaio 2026. MILANO – È disponibile “ Push it ”, il nuovo singolo di Kid Yugi realizzato in collaborazione con Anna, una delle artiste più influenti della scena urban italiana. Il brano rappresenta la prima collaborazione tra i due artisti, capaci negli ultimi anni di conquistare un’intera generazione, e anticipa l’uscita del nuovo album di Yugi, “Anche gli eroi muoiono”, in arrivo il 30 gennaio 2026 per EMI Records Italy Universal Music Italia. “Push it” arriva dopo il successo di “Berserker”, primo estratto del disco, che ha debuttato direttamente alla #1 di Spotify Italia e da oltre due settimane resta tra i brani più ascoltati sulla piattaforma. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

