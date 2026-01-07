Kevin Keegan ha il cancro l'annuncio della famiglia | Non forniremo ulteriori aggiornamenti

Kevin Keegan, ex calciatore e figura di spicco del calcio inglese, ha recentemente ricevuto la diagnosi di cancro. La famiglia ha comunicato questa notizia senza fornire ulteriori dettagli o aggiornamenti, rispettando la privacy del protagonista. Questa notizia ha suscitato preoccupazione tra gli appassionati di calcio, che ricordano la carriera di Keegan come uno dei più grandi nel panorama sportivo britannico.

