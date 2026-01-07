Kendall Jenner è volto audace delle fragranze Emporio Armani

Kendall Jenner è il volto delle nuove fragranze Emporio Armani, rappresentando eleganza e modernità. Parallelamente, Sydney Sweeney ha presentato il suo profumo attraverso una saponetta profumata, evocando l’essenza del suo profumo corporeo e creando un’esperienza sensoriale unica. Entrambe le protagoniste contribuiscono a rafforzare l’immagine dei rispettivi marchi nel panorama delle fragranze di alta qualità.

Il profumo di Sydney Sweeney si conosce, grazie alla saponetta profumata lanciata dalla stessa attrice, che replica il profumo del suo corpo immerso in una vasca da bagno. Ora potremmo conoscere anche di cosa profuma, Kendall Jenner. Per Armani Beauty, la stessa casa che ha eletto Sweeney ad ambassador di alcuni prodotti make up e fragranze, la modella della dinastia KendallKardashian è diventata nuova Global Fragrance Ambassador di Emporio Armani. La notizia è appena arrivata. La campagna di cui Jenner sarà protagonista, invece, debutterà a febbraio 2026. E sarà dedicata alla fragranza Power of You Eau de Parfum. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Kendall Jenner è volto audace delle fragranze Emporio Armani Leggi anche: Kendall Jenner è il nuovo volto delle fragranze Emporio Armani (e racconta il nuovo lusso) Leggi anche: Da Kendall Jenner a Jlo, i segreti delle star per la cura del contorno occhi La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Emporio Armani arruola Kendall Jenner come volto globale per le fragranze - La supermodella, già ambasciatrice globale di L’Oréal Paris, sarà protagonista della prossima campagna dell’eau de parfum Power of You della casa italiana del lusso. it.fashionnetwork.com

Kendall Jenner è il volto della nuova fragranza di Emporio Armani - La top model è stata nominata global fragrance ambassador e sarà protagonista della campagna dedicata all’eau de parfum Power of you che debutterà a febbraio ... milanofinanza.it

Kendall Jenner è il volto della nuova fragranza firmata Tory Burch - La supermodella statunitense è protagonista degli scatti di Mert Alas e Marcus Piggott mentre regge una versione scultorea della ... milanofinanza.it

Il rosso è il colore del Natale La pelliccia (rigorosamente faux) è il grande classico che ritorna Kendall Jenner sa dare risposte anche senza parlare e, in questo caso, ci ha detto semplicemente: sì. Nei giorni caldi e accoglienti della festività più attesa dell’an - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.