Kayode incanta col Brentford | due big di Serie A pronte a sfidarsi sul mercato per l’ex Fiorentina!

7 gen 2026

Michael Kayode, attualmente in forza al Brentford, sta attirando l’interesse di due importanti club di Serie A. L’attaccante ex Fiorentina ha dimostrato il suo valore in Premier League, emergendo come una valida opzione offensiva. La sua crescita e le prestazioni recenti hanno acceso l’interesse di diversi club italiani, pronti a valutare un possibile trasferimento. Ecco le ultime novità sul mercato riguardanti il talento nigeriano.

Ecco le due squadre interessate al ragazzo Michael Kayode si è definitivamente preso la scena in Premier League, trasformandosi da giovane promessa a solida realtà del calcio internazionale. L’esterno destro italiano classe 2004, cresciuto calcisticamente nella Fiorentina, sta . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

