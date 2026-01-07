Kayode incanta col Brentford | due big di Serie A pronte a sfidarsi sul mercato per l’ex Fiorentina!

Michael Kayode, attualmente in forza al Brentford, sta attirando l’interesse di due importanti club di Serie A. L’attaccante ex Fiorentina ha dimostrato il suo valore in Premier League, emergendo come una valida opzione offensiva. La sua crescita e le prestazioni recenti hanno acceso l’interesse di diversi club italiani, pronti a valutare un possibile trasferimento. Ecco le ultime novità sul mercato riguardanti il talento nigeriano.

