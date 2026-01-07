Karen Sarlo giornalista di Rai Parlamento ricorda il suo debutto sul palco dello School Day
Karen Sarlo, giornalista di Rai Parlamento, ha condiviso su Facebook un ricordo del suo debutto sul palco dello School Day, evento ideato da Piero Muscari. Nella foto, una giovane versione di sé stessa si presenta davanti al pubblico, ricordando le origini della sua carriera e il percorso che l’ha portata a diventare una figura riconosciuta nel panorama giornalistico nazionale.
