Juventus Women ufficiale | Libran in prestito al Servette

La Juventus Women ha annunciato ufficialmente il prestito di Cristina Libran al Servette Women. La decisione rientra nelle strategie di gestione del roster e rafforza la collaborazione tra i due club. La società continuerà a monitorare lo sviluppo della giocatrice durante questa esperienza all’estero. L’accordo rappresenta un’opportunità di crescita per Libran e un passo importante per la squadra piemontese.

È ufficiale il movimento in uscita in casa Juventus Women. Con una nota pubblicata sui propri canali, il club bianconero ha annunciato la cessione in prestito di Cristina Libran al Servette Women. La centrocampista classe 2006 giocherà nella massima serie svizzera fino al 30 giugno 2026. Arrivata nell’estate 2025 dal Madrid CFF, Libran ha vissuto i suoi primi mesi in Prima Squadra collezionando sei presenze complessive e firmando anche il primo gol in bianconero, realizzato negli ottavi di finale di Coppa Italia Women. Per la giovane spagnola si apre ora una nuova tappa di crescita internazionale, pensata per garantirle continuità e minuti importanti in un contesto competitivo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus Women, ufficiale: Libran in prestito al Servette Leggi anche: Juventus Women, ora è ufficiale: Libran ceduta in prestito. Il comunicato Leggi anche: Juventus Women, Librán parte in prestito a gennaio: ecco dove giocherà nella seconda parte di stagione Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Juventus Women, Cristina Libran verso il prestito: blitz di un club; Juventus Women Librán parte in prestito a gennaio | ecco dove giocherà nella seconda parte di stagione. TJ - Juventus Women, in definizione l'addio di Peyraud-Magnin a Denver. E Libran va al Servette - Dopo avervi raccontato dell'addio di Estelle Cascarino in direzione West Ham, oggi vi parleremo di quello di Pauline Peyraud- tuttojuve.com

