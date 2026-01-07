Juventus vittoria 3-0 a Sassuolo | la Juve reagisce dopo il Lecce

La Juventus ottiene una vittoria significativa battendo il Sassuolo 3-0 in trasferta, dimostrando una buona reazione dopo la sconfitta con il Lecce. La squadra di Spalletti ha mostrato solidità e determinazione, consolidando la propria posizione in classifica. Questa prestazione rappresenta un passo importante nel cammino stagionale, offrendo segnali positivi per le prossime gare.

Vittoria convincente a Sassuolo La Juventus di Spalletti incanta: tris al Sassuolo e risposta da grande squadra. La Juventus ha espresso un calcio convincente e moderno, la mano di Spalletti è sempre più evidente. La convincente vittoria contro gli emiliani ha permesso di archiviare così lo sfortunato pareggio casalingo contro L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

