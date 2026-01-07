Juventus | Spalletti ha costruito un attacco corale

La Juventus si distingue in Serie A per il suo attacco collettivo, con 14 giocatori che hanno segnato finora, il dato più elevato tra le squadre del campionato. Questa distribuzione equilibrata delle reti evidenzia una strategia di squadra che favorisce la partecipazione e la varietà realizzativa, rendendo i bianconeri uno dei club più efficaci e diversificati nel reparto offensivo.

La Juventus è la vera cooperativa del gol in Serie A. Nessun’altra squadra ha distribuito le reti in modo così equilibrato tra i suoi giocatori: ben 14 marcatori diversi in questo campionato, un dato che la pone al primo posto assoluto per varietà realizzativa tra le venti partecipanti. Spalletti ha L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Spalletti ha costruito un attacco corale Leggi anche: Come Spalletti ha costruito la Juventus su Yildiz Leggi anche: Napoli Juventus, Spalletti ha deciso! Confermata la difesa, in attacco giocherà quella coppia! Le scelte Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Juve, Spalletti a Sky torna sul rigore di David col Lecce: 'Ecco com'è andata'. VIDEO; Retroscena Juve: sfuriata Spalletti a Pisa negli spogliatoi! Cosa ha mandato fuori di testa Luciano; Juve, via al progetto Spalletti 2028: si lavora al rinnovo biennale del tecnico; Serie A | Sassuolo-Juventus | Il commento di Spalletti. Juventus, Spalletti-Tudor: stessi punti ma un’altra realtà, una squadra ma due storie diverse - Juventus, stesso bottino tra Tudor e Spalletti ma una Juve diversa: con Spalletti la squadra domina il gioco, con Tudor subiva. tag24.it

Miretti, gol dopo due anni ma futuro in bilico: plusvalenza per il club o jolly per Spalletti? - 26, ha ricambiato la fiducia del tecnico, ma il suo destino nel mercato invernale non è ancora chiaro ... msn.com

Sassuolo-Juve, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Spalletti sfida l'ex Grosso - La Juventus è la squadra contro cui il Sassuolo ha perso più volte in Serie A. tuttosport.com

Non le manda a dire Luciano Spalletti dopo la vittoria della Juventus dinanzi a tutta la stampa presente ha sferrato un attacco ben preciso - facebook.com facebook

Nella #Juventus di Spalletti segnano tutti: 8 marcatori diversi consecutivi, nessuno fa meglio in Serie A x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.