Juventus Spalletti e quell’abbraccio a David

Dopo le tensioni con il Lecce, Luciano Spalletti ha mostrato vicinanza a Jonathan David, difendendo il suo giocatore. L’abbraccio dopo il gol del canadese rappresenta il valore del rapporto tra l’allenatore e i suoi calciatori, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra e della fiducia reciproca nel percorso della Juventus.

Juventus, Spalletti sull'abbraccio con David: "Mi sarei sorpreso se non ci fosse stato..." - Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, ha parlato al termine della gara vinta con il Sassuolo ai microfoni di Dazn: "C'era una presa di posizione nei confronti di David da parte di ... tuttonapoli.net

Juventus, Spalletti: "L'abbraccio a David? Sarei stato sorpreso del contrario" - Intervistato ai microfoni di DAZN, Spalletti ha commentato così la vittoria della sua Juventus contro il Sassuolo. fantacalcio.it

Nella #Juventus di Spalletti segnano tutti: 8 marcatori diversi consecutivi, nessuno fa meglio in Serie A x.com

Dite la vostra sul MISTER #Juventus #Spalletti - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.