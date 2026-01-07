Juventus Spalletti e quell’abbraccio a David

Da ilprimatonazionale.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le tensioni con il Lecce, Luciano Spalletti ha mostrato vicinanza a Jonathan David, difendendo il suo giocatore. L’abbraccio dopo il gol del canadese rappresenta il valore del rapporto tra l’allenatore e i suoi calciatori, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra e della fiducia reciproca nel percorso della Juventus.

Dopo le polemiche della partita con il Lecce, Luciano Spalletti ha difeso Jonathan David. Quell’abbraccio dopo il gol del canadese è il simbolo del lavoro del tecnico toscano. La serata di Jonathan David Proprio lui, il giocatore più chiacchierato negli ultimi giorni dopo l’errore dal dischetto contro il Lecce, è L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus spalletti e quell8217abbraccio a david

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Spalletti e quell’abbraccio a David

Leggi anche: Spalletti David e quell’abbraccio al momento della situazione del canadese: il gesto pizzicato dalle telecamere durante Juve Pafos – FOTO

Leggi anche: Spalletti Yildiz e quell’abbraccio al momento della sostituzione che non è sfuggito alle telecamere: cosa è successo ieri a Pisa – VIDEO

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Spalletti Yildiz e quell’abbraccio al momento della sostituzione che non è sfuggito alle telecamere | cosa è successo ieri a Pisa – VIDEO.

juventus spalletti quell8217abbraccio davidDavid, la "famiglia" Juve: Spalletti, il valore del gruppo è un segnale - L'attaccante canadese ritrova il gol contro il Sassuolo e viene 'travolto' dall'affetto dei compagni ma anche dall'applauso dei tifosi nel settore ospiti ... tuttosport.com

juventus spalletti quell8217abbraccio davidJuventus, Spalletti sull'abbraccio con David: "Mi sarei sorpreso se non ci fosse stato..." - Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, ha parlato al termine della gara vinta con il Sassuolo ai microfoni di Dazn: "C'era una presa di posizione nei confronti di David da parte di ... tuttonapoli.net

juventus spalletti quell8217abbraccio davidJuventus, Spalletti: "L'abbraccio a David? Sarei stato sorpreso del contrario" - Intervistato ai microfoni di DAZN, Spalletti ha commentato così la vittoria della sua Juventus contro il Sassuolo. fantacalcio.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.