Juventus Spalletti e quell’abbraccio a David
Dopo le tensioni con il Lecce, Luciano Spalletti ha mostrato vicinanza a Jonathan David, difendendo il suo giocatore. L’abbraccio dopo il gol del canadese rappresenta il valore del rapporto tra l’allenatore e i suoi calciatori, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra e della fiducia reciproca nel percorso della Juventus.
Dopo le polemiche della partita con il Lecce, Luciano Spalletti ha difeso Jonathan David. Quell’abbraccio dopo il gol del canadese è il simbolo del lavoro del tecnico toscano. La serata di Jonathan David Proprio lui, il giocatore più chiacchierato negli ultimi giorni dopo l’errore dal dischetto contro il Lecce, è L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Leggi anche: Spalletti David e quell’abbraccio al momento della situazione del canadese: il gesto pizzicato dalle telecamere durante Juve Pafos – FOTO
Leggi anche: Spalletti Yildiz e quell’abbraccio al momento della sostituzione che non è sfuggito alle telecamere: cosa è successo ieri a Pisa – VIDEO
Spalletti Yildiz e quell’abbraccio al momento della sostituzione che non è sfuggito alle telecamere | cosa è successo ieri a Pisa – VIDEO.
David, la "famiglia" Juve: Spalletti, il valore del gruppo è un segnale - L'attaccante canadese ritrova il gol contro il Sassuolo e viene 'travolto' dall'affetto dei compagni ma anche dall'applauso dei tifosi nel settore ospiti ... tuttosport.com
Juventus, Spalletti sull'abbraccio con David: "Mi sarei sorpreso se non ci fosse stato..." - Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, ha parlato al termine della gara vinta con il Sassuolo ai microfoni di Dazn: "C'era una presa di posizione nei confronti di David da parte di ... tuttonapoli.net
Juventus, Spalletti: "L'abbraccio a David? Sarei stato sorpreso del contrario" - Intervistato ai microfoni di DAZN, Spalletti ha commentato così la vittoria della sua Juventus contro il Sassuolo. fantacalcio.it
Nella #Juventus di Spalletti segnano tutti: 8 marcatori diversi consecutivi, nessuno fa meglio in Serie A x.com
Dite la vostra sul MISTER #Juventus #Spalletti - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.