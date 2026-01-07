Juventus Miretti convince tutti | gol qualità e applausi bipartisan
Fabio Miretti si distingue nel successo della Juventus a Reggio Emilia, dimostrando qualità e capacità decisiva. La sua prestazione, caratterizzata da un gol e un gioco efficace, ha attirato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori. Un risultato che conferma il suo ruolo crescente nel team e la sua importanza nel cammino dei bianconeri.
Fabio Miretti si prende la scena e, per una sera, diventa molto più di una semplice nota positiva nel successo della Juventus a Reggio Emilia. Il gol al Sassuolo è solo la punta dell’iceberg di una prestazione che ha convinto critica, addetti ai lavori e vecchie glorie bianconere: il centrocampista classe 2003 sta cambiando status. La vittoria per 3-0 contro il Sassuolo ha certificato il momento positivo della Juventus, ma soprattutto ha acceso i riflettori su un giocatore che sembra finalmente aver trovato continuità e centralità nel progetto tecnico. Miretti illumina il Mapei: gol e personalità. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
