Le recenti prestazioni di Fabio Miretti in maglia Juventus sollevano interrogativi sul reale bisogno di acquistare Davide Frattesi. Analizzando il rendimento del giovane centrocampista, si valuta se l’intervento sul mercato sia ancora prioritario o se la rosa possa considerarsi completa. In questo articolo, esploreremo i fattori che influenzano le decisioni di mercato e il ruolo di Miretti nel progetto bianconero.

Viste le prestazioni di Fabio Miretti, la domanda diventa lecita: la Juventus ha davvero bisogno dell’acquisto di Davide Frattesi? Le prestazioni eccellenti di Miretti potrebbero cambiare il mercato. Serve davvero prendere Frattesi? Fabio Miretti continua a stupire tutto il popolo bianconero Da esubero estivo dopo un difficile prestito al Genoa L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Miretti continua a stupire: Frattesi serve davvero?

Leggi anche: Gol Giovane, l’obiettivo della Juventus a segno in Verona Parma: l’attaccante brasiliano continua a stupire in Serie A

Leggi anche: Frattesi non è il giocatore che serve alla Juventus: ecco l’unico centrocampista per Spalletti

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Juve, in Coppa Italia con la testa a Napoli. Miretti scala posizioni, pronto il jolly Zhegrova - Quello che alcuni possono confondere con un fastidioso ostacolo, soltanto fintamente semplice da oltrepassare, si può rivelare un’opportunità ... tuttosport.com

Juventus, Romano: 'Miretti sta cambiando le gerarchie, Spalletti molto contento di lui' - Questa estate la Juventus ha deciso di puntare nuovamente su Fabio Miretti, riportandolo a Torino dopo l’esperienza in prestito al Genoa. it.blastingnews.com

Juventus, Miretti sliding doors: da obiettivo del Napoli a 'imprevisto' per Spalletti contro Conte in emergenza - La stagione della Juventus ha cambiato volto nelle ultime settimane e, insieme al nuovo corso targato Luciano Spalletti, è tornato sotto i riflettori anche un protagonista inatteso: Fabio Miretti. calciomercato.com

ESCL. - La #juventus continua a ricevere richieste per #miretti soprattutto dalla #seriea: almeno 3 squadre si sono informate negli ultimi tempi. La sua cessione consentirebbe ai bianconeri di fare mercato in entrata, ma al momento allenatore e dirigente il "più - facebook.com facebook

Sassuolo-Juventus 0-3, le pagelle: la redenzione di David, anche Miretti ricompensa Spalletti x.com