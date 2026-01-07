Juventus le pagelle post Sassuolo | riscatto David uragano Miretti

Dopo la partita contro il Sassuolo, analizziamo le valutazioni dei giocatori bianconeri. La prestazione della Juventus ha mostrato un approccio di gioco più moderno e convincente, con alcuni protagonisti in crescita. In particolare, risalta il riscatto di David e l'impatto di Miretti, mentre la mano di Spalletti si riflette nelle scelte tattiche e nella gestione della squadra. Ecco le pagelle post gara per capire meglio i singoli e il rendimento complessivo.

La Juventus travolge il Sassuolo Contro il Sassuolo, la Juventus ha espresso un calcio convincente e moderno, la mano di Spalletti è sempre più evidente. La convincente vittoria contro gli emiliani ha permesso di archiviare così lo sfortunato pareggio casalingo contro il Lecce e riprendere il quarto posto. Le pagelle di Sassuolo-Juventus: troppa Juve per questo Sassuolo - Arijanet MURIC 6,5: Tiene in piedi il Sassuolo per lunghi tratti: decisivo più volte su Yildiz e reattivo anche su Thuram.

Sassuolo-Juventus, le pagelle di CM: David, redenzione e risposta. Spalletti, la strada è giusta - 0 il Sassuolo e, soprattutto, ritrova Jonathan David dopo aver rischiato di perderlo. msn.com

Pagelle di Sassuolo-Juventus 0-3: Muharemovic la sblocca nella sua porta. Poi è David show con gol e assist per Miretti - Ma è David il man of the match con l'assist per Miretti e il bel gol che vale il tris bianconero. sport.virgilio.it

Le pagelle e le spiegazioni dei voti di Federica Zille per Sassuolo-Juventus! Mattatore della partita Jonathan David che chiude con gol e assist - facebook.com facebook

Sassuolo-Juventus 0-3, le pagelle: la redenzione di David, anche Miretti ricompensa Spalletti x.com

