Juventus la notte di David | la luce dopo l’incubo Lecce

La trasferta di Sassuolo ha rappresentato un momento importante per Jonathan David, offrendo una prestazione significativa per la Juventus. Dopo un periodo di difficoltà, questa partita potrebbe segnare una svolta nella sua stagione, evidenziando il suo contributo in campo e rafforzando la fiducia del team. Un passo importante per il canadese e per la squadra, alla ricerca di continuità e risultati positivi.

La trasferta di Sassuolo potrebbe essere stata la svolta della stagione di Jonathan David, con una notte da sogno per iil canadese. Il riscatto di David Jonathan David negli ultimi giorni è stato al centro delle polemiche dopo l'errore dal dischetto contro il Lecce. Contro il Sassuolo invece è stato

Juventus, Oreggia: ‘Openda e David insieme non ne fanno uno buono’ - 0 la sfida contro il Milan, un risultato che lascia l’amaro in bocca ma che, viste le difficoltà incontrate nel corso della gara, può essere interpretato anche come un ... it.blastingnews.com

Juventus, si è spenta la luce. Tudor a rischio. Mancini-Spalletti? Attenti a Raffaele Palladino. E Thiago Motta... - 3 in rimonta sull'Inter all'Allianz Stadium, la luce per la Juventus si è gradualmente spenta. affaritaliani.it

La notte di Iceman Sinceri: Jonathan David ora si prende la Juventus o no - facebook.com facebook

#Juventus #BrooklynNets Altra notte bianconera in NBA FOTO x.com

