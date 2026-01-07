Juventus la conferenza di Spalletti post Sassuolo

Dopo la partita contro il Sassuolo, Luciano Spalletti ha commentato la prestazione della Juventus, analizzando gli aspetti positivi e le aree di miglioramento. Durante la conferenza stampa, l’allenatore ha anche parlato di Jonathan David e dell’importanza del gruppo nel percorso della squadra. Ecco un riassunto delle sue parole e delle sue valutazioni sulla partita e sui prossimi obiettivi della Juventus.

Le parole di Luciano Spalletti nella conferenza post Sassuolo sulla prestazione, Jonathan David e il gruppo. Di seguito le parole della conferenza stampa riportate da Tuttosport. Spalletti su David “Cosa c’è nell’abbraccio? Una presa di posizione da parte di tutti. Quando sei dentro le cose le vivi in modo diverso. Quando L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, la conferenza di Spalletti post Sassuolo Leggi anche: Juventus, la conferenza di Spalletti post Udinese Leggi anche: Juventus, David e Openda entrati in campo troppo tardi? Spalletti fa mea culpa: cosa è successo nella conferenza stampa post Fiorentina Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Spalletti sul rigore: L'errore di David? Secondo me dovevate batterlo voi!; Juve, Spalletti a Sky torna sul rigore di David col Lecce: 'Ecco com'è andata'. VIDEO; Spalletti alla vigilia del Lecce: Conte ha ragione, noi avanti sul Napoli. Sul mercato: Non ho bisogno di niente, ma...; Spalletti teme di aver fatto una gaffe in diretta, chiede subito conferma: È ufficiale o no?. Juventus, tra poco la conferenza stampa di Spalletti post Sassuolo - Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, commenta dalla sala stampa del Mapei Stadium di Reggio Emilia la vittoria per 3- tuttomercatoweb.com

Sassuolo-Juventus, niente conferenza stampa pre gara per Grosso e Spalletti - Fabio Grosso e Luciano Spalletti, allenatori di Sassuolo e Juventus, non parleranno in conferenza stampa per presentare il match tra le 2 squadre che si giocherà domani sera al Mapei Stadium ... tuttojuve.com

Sassuolo-Juventus, conferenza: perché Spalletti non ha parlato? Probabili formazioni - La conferenza di Luciano Spalletti alla vigilia di Sassuolo- juvelive.it

SASSUOLO-JUVENTUS 0-3: SPALLETTI PUÒ ANCORA SOGNARE LO SCUDETTO?

Verso Sassuolo-Juventus: niente conferenza stampa alla vigilia per Spalletti - facebook.com facebook

Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juve-Lecce di Serie A #juventusnews24 #ConferenzaSpalletti #juvelecce @BaridonMarco x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.