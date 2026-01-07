Juventus | infermeria sotto controllo

La Juventus monitora attentamente la situazione degli infortunati in vista della ripresa delle competizioni di gennaio. Le ultime notizie su Pierre Kalulu e Francisco Conceição sono contrastanti, e l’allenatore Luciano Spalletti gestisce con attenzione le risorse disponibili. La gestione dell’infermeria è fondamentale per mantenere il ritmo e prepararsi al meglio alle sfide che attendono il team nel girone di ritorno.

La Juventus tiene sotto controllo l'infermeria in vista del rush di gennaio. Le ultime aggiornamenti su Pierre Kalulu e Francisco Conceição portano notizie contrastanti, con Luciano Spalletti che gestisce con attenzione le risorse per non perdere ritmo in un girone di ritorno cruciale. Pierre Kalulu è il più vicino al

