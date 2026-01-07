Juventus | idee chiare per il mercato invernale

La Juventus si prepara al mercato invernale con un piano ben definito. L’obiettivo è rafforzare la rosa di Luciano Spalletti attraverso interventi mirati, senza alterare troppo la stabilità economica del club. La strategia punta a migliorare la competitività della squadra, mantenendo un equilibrio tra investimenti e sostenibilità finanziaria.

La Juventus ha le idee chiare per il mercato di gennaio: interventi mirati per dare a Luciano Spalletti una rosa più profonda e competitiva, senza stravolgimenti economici. Damien Comolli lavora su tre fronti principali, con l'obiettivo di mantenere il secondo posto e puntare in alto nel girone di ritorno.

La Juve non molla Tonali, Comolli ha deciso: il piano per il sì - La Juve ha le idee chiare sul fronte del mercato e tra gli innesti messi nel mirino c'è anche quello di Sandro Tonali: Comolli ha il piano ... sportface.it

Juventus, idea Kessié per il centrocampo: l’ex Barcellona torna nel mirino - Juventus, idea Kessié per il centrocampo: l’ex Barcellona torna nel mirino La Juventus guarda al mercato per rinforzare il centrocampo e mette nel mirino un nome di grande ... tuttojuve.com

Juventus, chi giocherà in difesa contro il Pisa Le idee di Spalletti - facebook.com facebook

Parma, Pellegrino nel mirino della Juventus. Idea Schjelderup - Video x.com

