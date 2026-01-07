Juventus | Del Piero traina il J Museum

Alessandro Del Piero, simbolo storico della Juventus, contribuisce a mantenere vivo il suo legame con i tifosi anche attraverso il J Museum. La mostra dedicata a lui, intitolata “The Art of a Legend”, ha attirato numerosi visitatori durante le festività natalizie, consolidando il ruolo di Del Piero come figura di riferimento sia in campo che fuori. Un'occasione per apprezzare la sua carriera e il suo impatto sulla cultura calcistica.

Alessandro Del Piero continua a “trascinare” la Juventus anche fuori dal campo. La mostra tributo dedicata a lui al J Museum – “The Art of a Legend: Alessandro Del Piero Through the Eyes of Creativity” – è diventata il motore principale dell’affluenza record durante le festività natalizie. Inizialmente prevista dal L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

