Juventus | Del Piero traina il J Museum

Alessandro Del Piero, simbolo storico della Juventus, contribuisce a mantenere vivo il suo legame con i tifosi anche attraverso il J Museum. La mostra dedicata a lui, intitolata “The Art of a Legend”, ha attirato numerosi visitatori durante le festività natalizie, consolidando il ruolo di Del Piero come figura di riferimento sia in campo che fuori. Un'occasione per apprezzare la sua carriera e il suo impatto sulla cultura calcistica.

Del Piero-Juve, mostra al J-Museum: il 1° gennaio arriva 'The Art of a Legend' - Dal 1° gennaio al 12 gennaio 2026 il Museo bianconero ospiterà in collaborazione con Adidas una mostra speciale dedicata ad ... tuttosport.com

Juve, presentata la maglia ADP: dedicata ad Alessandro Del Piero - "Alessandro Del Piero, capitano della Juventus e miglior marcatore di tutti i tempi della squadra con i suoi 290 gol realizzati in 19 anni di carriera trascorsi a Torino, resta un simbolo di eleganza, ... corrieredellosport.it

#DelPiero torna a parlare di #Juventus Queste le parole dell’ex capitano bianconero nel corso del nuovo documentario di Sky Sport: “1996, L’anno di Del Piero” L’ARTICOLO DI JUVENTUSNEWS24.COM LO TROVI NEL PRIMO COMMENTO - facebook.com facebook

“1996, L’anno di Del Piero”: il mito della Juventus si racconta su Sky Sport e NOW x.com

