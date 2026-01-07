Juventus David a DAZN Ice Man è tornato

Jonathan David, attaccante della Juventus, è tornato a suscitare discussioni dopo l'errore dal dischetto contro il Lecce. La sua presenza in campo e le recenti prestazioni sono al centro dell’attenzione, anche in seguito alle dichiarazioni di David a DAZN, dove ha commentato la situazione. La sua ripresa e il ruolo nel team continuano a essere temi di interesse per tifosi e analisti.

Jonathan David negli ultimi giorni è stato al centro delle polemiche dopo l’errore dal dischetto contro il Lecce. Contro il Sassuolo invece è stato il mattatore assoluto della serata. Con la partita inchiodata sull’1-0, una sua sponda ha lanciato in porta Miretti. Poco dopo, complice un errore di Idzes, si L'articolo Juventus, David a DAZN “Ice Man è tornato” proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, David a DAZN “Ice Man è tornato” Leggi anche: David Juve, la rinascita di Ice-man in Norvegia: gol che vale il riscatto e sfata un grande tabù. Dentro alla partita del numero 30 Leggi anche: Spalletti a Dazn: «Siamo la Juventus non per caso. David è un cecchino incredibile, mi dispiace che…» Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. David, dall'abbraccio con i compagni alla corsa di Spalletti: unione Juve Serie A Enilive; EC-KAC - HC Falkensteiner Pustertal in Diretta Streaming | IT; EC-KAC - HCB Südtirol Alperia in Diretta Streaming | IT; David a DAZN | Dovevo fare quel gol ma l’importante è tornare a vincere L’abbraccio di Spalletti? È bello avere questo gruppo ci spinge molto. Konè a Dazn: “È la prima volta che gioco contro David. Me lo aspetto più…” - Ismael Kone ha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida tra il Sassuolo e la Juventus: Che momento è secondo te per il tuo connazionale David? tuttojuve.com

David a DAZN: "Iceman è tornato? Sì, sono felice, ma l'importante è essere tornati alla vittoria. L'abbraccio della squadra? Apprezzo molto" - Jonathan David, autore di un gol e di un assist, è stato intervistato da DAZN dopo la vittoria sul Sassuolo. tuttojuve.com

David versione Iceman: "Tutto tranquillo, segno perché voglio vincere con la Juve" - Il canadese si riprende la scena positivamente dopo la figuraccia di Lecce. msn.com

DAVID: ICEMAN è tornato? Sì sono felice. MIRETTI: Contenti per Johnny, è GRANDE GRUPPO | DAZN

David risponde presente e firma il 3-0 della Juventus - facebook.com facebook

David come in un film, la Juve nella realtà Il commento del direttore Guido Vaciago dopo Sassuolo-Juventus #Juventus #Sassuolo #David #Tuttosport x.com

