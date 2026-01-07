Juventus | bivio per il centrocampo

La Juventus si trova di fronte a una decisione cruciale per il centrocampo di gennaio. Damien Comolli deve scegliere tra Guido Rodriguez e Franck Kessié, entrambi con esperienza internazionale e capacità di apportare equilibrio e fisicità alla squadra di Luciano Spalletti. La scelta tra i due profili richiede valutazioni precise in termini di caratteristiche tecniche e aspetti economici.

Guido Rodriguez, 31enne argentino

Juve, dilemma a centrocampo: intervenire ora o rinviare l'investimento a giugno - La Juventus si avvicina al mercato di gennaio con più di un interrogativo sul tavolo e un dilemma che rischia di dividere area tecnica e dirigenza. it.blastingnews.com

Juve, restyling a centrocampo: Comolli al bivio e per Frattesi c'è la formula che può convincere l'Inter - Per arrivare alla meta concordata, dicevamo, Comolli ora dovrà scegliere quale percorso intraprendere: se optare per l’autostrada - tuttosport.com

Chiesa, bivio di gennaio: Napoli vigila, Juve in agguato Federico Chiesa è uno dei profili monitorati dal Napoli per rinforzare l'attacco in questo mercato di gennaio, ma la partita è tutt'altro che semplice. Sullo sfondo si muove con decisione la Juventus, pronta

