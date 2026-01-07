Juve su Frattesi | l’Inter fa muro e alza il prezzo

La Juventus continua a seguire con interesse Davide Frattesi, considerato un profilo ideale per rafforzare il centrocampo. Nonostante le resistenze dell’Inter, che ha alzato il prezzo, la società bianconera mantiene l’attenzione sul giocatore, valutando tutte le opzioni per definire la possibile trattativa. La situazione resta in evoluzione, con il focus rivolto a trovare un accordo che possa soddisfare entrambe le parti.

La Juventus non molla Davide Frattesi. Il centrocampista dell’ Inter resta il primo obiettivo per rinforzare la mediana, nonostante le voci delle ultime ore. Dalla Turchia non è arrivata alcuna accelerazione concreta. Tra Inter e Galatasaray c’è stato solo un contatto esplorativo, senza offerte formali sul tavolo. Nessuna trattativa avviata, nessuna apertura reale. Il nodo resta tutto italiano. A Milano Giuseppe Marotta continua a tenere alta l’asticella, soprattutto in ottica Juventus. La valutazione per una diretta concorrente non scende, anzi: la richiesta è destinata a salire proprio per evitare sconti “di sistema”. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

