La Juventus ha deciso di interrompere le trattative con Guido Rodríguez, calciatore in uscita dal West Ham United. Dopo aver valutato il suo profilo, la società ha scelto di indirizzarsi verso altre soluzioni per rafforzare il centrocampo. La decisione di Spalletti e del club riflette l’esigenza di trovare un giocatore che risponda meglio alle strategie tecniche e alle esigenze della squadra.

La Juventus accelera sul centrocampo ma frena su un nome che sembrava pronto. Guido Rodríguez, in uscita dal West Ham United, è stato valutato ma non convince fino in fondo la guida tecnica. Lo stop arriva direttamente da Luciano Spalletti, che chiede un profilo capace di spostare davvero gli equilibri. L’argentino non è ritenuto il rinforzo giusto per alzare il livello del reparto. Per questo la priorità resta Davide Frattesi, primo obiettivo per qualità e impatto immediato. Sullo sfondo, come alternative, prendono quota anche Franck Kessié e Pierre-Emile Højbjerg, entrambi in uscita dal Olympique de Marseille. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juve, stop a Guido Rodríguez: Spalletti vuole altro

Leggi anche: Ultimissime Juve LIVE: novità su Guido Rodriguez e sul rinnovo di Spalletti. Indiscrezione su Theo Hernandez

Leggi anche: Guido Rodriguez Juve: è il nome in pole position a centrocampo. La strategia della dirigenza per regalare il colpo a Spalletti, cosa accadrà

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

La Juventus ha in pugno Guido Rodriguez ma c'è lo stop di Spalletti: si valutano anche Kessié e Hojbjerg - La Juventus ha la necessità di rinforzare il centrocampo e stando alle indiscrezioni di Ciro Venerato, ha in pugno Guido Rodriguez, giocatore argentino in uscita dal West Ham. tuttojuve.com