Juve seduta defaticante verso la Cremonese | Conceição e Kelly a parte
La Juventus ha concluso questa mattina un allenamento di scarico alla Continassa, preparandosi alla sfida contro la Cremonese. La sessione, orientata al recupero e al mantenimento della forma, ha visto alcuni giocatori, tra cui Conceição e Kelly, lavorare a parte. La squadra prosegue così la preparazione in vista dell’appuntamento di campionato.
Allenamento mattutino archiviato alla Continassa in vista della sfida contro la Cremonese. La Juventus ha svolto una seduta di scarico, con lavoro prevalentemente defaticante. Situazione da monitorare per Francisco Conceição e Lloyd Kelly, che hanno lavorato a parte. Le loro condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni: solo allora si capirà se potranno essere recuperati per il match di lunedì. L'articolo proviene da StileJuventus.com. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
