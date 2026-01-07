Juve seduta defaticante verso la Cremonese | Conceição e Kelly a parte

La Juventus ha concluso questa mattina un allenamento di scarico alla Continassa, preparandosi alla sfida contro la Cremonese. La sessione, orientata al recupero e al mantenimento della forma, ha visto alcuni giocatori, tra cui Conceição e Kelly, lavorare a parte. La squadra prosegue così la preparazione in vista dell’appuntamento di campionato.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.