Juve scatto Champions | 3-0 al Sassuolo con David protagonista

La Juventus ottiene una vittoria importante contro il Sassuolo, con un risultato di 3-0 che rafforza la sua posizione nella corsa alla qualificazione in Champions League. La partita allo Stadium ha visto protagonisti alcuni giocatori chiave, tra cui David, contribuendo a un risultato che rappresenta un segnale chiaro delle ambizioni del team. Un passo avanti fondamentale nel percorso verso l’obiettivo stagionale.

La Juventus accelera e manda un segnale diretto alla corsa Champions. Allo Stadium finisce 3-0 contro il Sassuolo, risultato netto che vale una risposta immediata alla Roma. La gara si indirizza subito con un’autorete che apre il match, poi sale in cattedra Jonathan David: prima l’assist per Fabio Miretti, poi il sigillo personale che chiude i conti. Al triplice fischio clima disteso e abbracci in campo. L’attaccante canadese non nasconde le emozioni: «Mi dispiace per quel rigore col Lecce, ma questi abbracci valgono tutto». In serata riflettori anche sull’altra sponda cittadina. Il Torino cerca continuità contro l’ Udinese dopo il successo di Verona. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Leggi anche: Sassuolo Juve 0-3 LIVE: tris dei bianconeri con David!!

Leggi anche: Sassuolo-Juventus 0-3, dominio della Signora. David protagonista

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Serie A, Sassuolo-Juventus 0-3: i bianconeri scavalcano i giallorossi per la Champions - Aggiornamento del 07 Gennaio delle ore 00:45; Bianconeri corsari, Tuttosport oggi in apertura: Scatto Juve, riscatto David; Scatto Juve. Riscatto David; PRIMA PAGINA - TuttoSport : Scatto Juve, riscatto David.

Scatto Juve, riscatto David - In occasione della prima pagina di oggi di Tuttosport, il titolo più importante è quello riportato di seguito: "Scatto Juve, riscatto David". tuttojuve.com