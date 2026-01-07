Alvin Okoro, talento classe 2005 della Juventus Next Gen, rimane nel focus della società bianconera. Nonostante l’interesse del Pescara, che valuta un trasferimento in Serie C, la Juventus ha deciso di bloccare ogni trattativa, confermando il suo investimento nel giovane attaccante. La situazione rimane stabile, con Okoro che continuerà a svilupparsi in ambito Juventus, senza ulteriori sviluppi nelle trattative di mercato.

Il futuro di Alvin Okoro resta legato alla Juventus. L’attaccante classe 2005 è finito nel radar del Pescara, pronto a muoversi in Serie C, ma da Torino non arrivano aperture. La posizione della Juventus Next Gen è netta: Okoro è considerato un elemento centrale del progetto e non rientra tra i profili cedibili in questa fase. La seconda squadra bianconera punta con decisione alla qualificazione ai playoff e non intende indebolire il reparto offensivo. Il valore del cartellino si aggira attorno agli 800 mila euro, ma il tema non è economico: la Juve vuole continuare a crescere con Okoro in rosa. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juve Next Gen, Okoro resta: stop all’interesse del Pescara

Leggi anche: Juventus Next Gen Carpi 2-0 LIVE: Okoro raddoppia!

Leggi anche: Pagelle Gubbio Juventus Next Gen: Faticanti affresca, Deme e Okoro assenti ingiustificati VOTI

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Pagelle Juve Next Gen: Gil giganteggia, Puczka cecchino, Okoro indomabile; Serie C | Juventus Next Gen-Carpi | La partita; Puzcka e Okoro lanciano la Juventus Next Gen: 2-0 al Carpi; Serie C, gir. B: Vittoria casalinga della Juventus Next Gen che supera 2-0 il Carpi, apre Puczka chiude Obinna Okoro.

Okoro piace al Pescara: no della Juve alla cessione? - Alvin Okoro, attaccante classe 2005 della Juventus Next Gen, sarebbe finito nel mirino di un altro club di Serie C, il Pescara. tuttojuve.com