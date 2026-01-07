Il rinnovo di Weston McKennie con la Juventus si presenta come una sfida difficile, con il contratto in scadenza a fine stagione e un futuro ancora da definire. La situazione attuale rende incerto il suo proseguimento in bianconero, mentre si valutano le opzioni per entrambe le parti. La questione resta aperta, con possibili sviluppi che potrebbero influenzare il prossimo mercato estivo.

Il futuro di Weston McKennie è sempre più lontano da Torino. Il centrocampista va in scadenza a fine stagione e, allo stato attuale, il rinnovo con la Juventus appare complicato. Tra il giocatore e il club restano distanze economiche significative sull’ingaggio, un nodo che sta bloccando ogni passo avanti. Una situazione che pesa anche a livello tecnico, perché McKennie continua a essere apprezzato per la sua duttilità da Luciano Spalletti, ma senza margini concreti per ricucire. Con il contratto che scorre verso la scadenza, lo scenario resta aperto. E prende quota l’ipotesi di un ritorno negli Stati Uniti, soluzione che rimane sullo sfondo ma sempre più attuale se non arriveranno segnali nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juve-McKennie, rinnovo lontano: futuro sempre più incerto

Leggi anche: Dal volo in ritardo al futuro: McKennie sempre più lontano dalla Juve

Leggi anche: Rinnovo McKennie: stand-by totale nei discorsi con la Juventus, per il futuro si fa sempre più concreta questa ipotesi. Lo scenario

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Juventus-McKennie, è stallo sul rinnovo: le cifre, la durata e il sogno del centrocampista; McKennie? Trattativa per il rinnovo fermissima: l'esperto fa il punto sull'americano della Juventus; McKennie pallino di Paratici. Nazione: “Rinnovo lontano, la Fiorentina proverà a ri-trattare con la Juve”; Juventus, McKennie semre più lontano dalla Juventus.

McKennie-Juve, pochi margini per il rinnovo - In scadenza di contratto con la Juventus a fine stagione, Weston McKennie, centrocampista classe 1998 della nazionale USA, sarebbe molto lontano dal rinnovo con i bianconeri. tuttojuve.com