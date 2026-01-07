Juve-McKennie rinnovo lontano | futuro sempre più incerto
Il rinnovo di Weston McKennie con la Juventus si presenta come una sfida difficile, con il contratto in scadenza a fine stagione e un futuro ancora da definire. La situazione attuale rende incerto il suo proseguimento in bianconero, mentre si valutano le opzioni per entrambe le parti. La questione resta aperta, con possibili sviluppi che potrebbero influenzare il prossimo mercato estivo.
Il futuro di Weston McKennie è sempre più lontano da Torino. Il centrocampista va in scadenza a fine stagione e, allo stato attuale, il rinnovo con la Juventus appare complicato. Tra il giocatore e il club restano distanze economiche significative sull’ingaggio, un nodo che sta bloccando ogni passo avanti. Una situazione che pesa anche a livello tecnico, perché McKennie continua a essere apprezzato per la sua duttilità da Luciano Spalletti, ma senza margini concreti per ricucire. Con il contratto che scorre verso la scadenza, lo scenario resta aperto. E prende quota l’ipotesi di un ritorno negli Stati Uniti, soluzione che rimane sullo sfondo ma sempre più attuale se non arriveranno segnali nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
