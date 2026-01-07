Juve il primato che racconta la crescita | gol da 16 giocatori diversi

La recente vittoria della Juventus a Reggio Emilia rappresenta un passo importante nel percorso di crescita del team, evidenziato anche dal fatto che sono 16 i giocatori che hanno segnato in questa stagione. Questo dato sottolinea la varietà e la forza collettiva della rosa, contribuendo a rafforzare la posizione in classifica e a consolidare un progetto di sviluppo a lungo termine.

La vittoria di Reggio Emilia non ha solo riportato la Juventus a braccetto con la Roma al quarto posto. Ha certificato qualcosa di più profondo, meno appariscente ma estremamente indicativo dello stato di salute della squadra. Contro il Sassuolo, la Juve ha toccato un primato che racconta meglio di qualsiasi slogan il lavoro fatto fin qui da Luciano Spalletti. Un record che parla di collettivo. Il 3-0 del Mapei Stadium, costruito sull’autorete di Muharemovic e sui gol di Fabio Miretti e Jonathan David, ha permesso alla Juventus di centrare la quarta vittoria nelle ultime cinque giornate. Ma il dato che emerge con più forza riguarda chi segna, non solo quanto si segna. 🔗 Leggi su Como1907news.com

