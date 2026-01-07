Juve Frosinone Primavera Coppa Italia 2-1 | Tiozzo e Sylla regalano il passaggio del turno Padoin accede ai quarti di finale

La Juventus Primavera ha superato il Frosinone 2-1 negli ottavi di finale di Coppa Italia, grazie ai gol di Tiozzo e Sylla. Con questa vittoria, Padoin e la squadra accedono ai quarti di finale della competizione. Di seguito, il riepilogo della partita e i principali protagonisti che hanno contribuito al passaggio del turno.

di Fabio Zaccaria Juve Frosinone Primavera Coppa Italia 2-1, Padoin ringrazia prima Tiozzo e poi Sylla, si vola ai quarti: il resoconto del match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia Primavera. Dopo il pareggio a reti bianche contro il Parma, la Juve Primavera di Padoin affronta un impegno tosto in Coppa Italia: la sfida casalinga contro il Frosinone, match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia Primavera. Ecco di seguito un recap del match giocato all’Ale & Ricky di Vinovo. Partenza shock per i bianconeri, che dopo appena 7 minuti si ritrovano in svantaggio grazie alla rete ospite firmata da Colley. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Frosinone Primavera Coppa Italia 2-1: Tiozzo e Sylla regalano il passaggio del turno. Padoin accede ai quarti di finale Leggi anche: Lega Pro ottavi di finale Coppa Italia il Crotone batte (1-3) il Sorrento e accede ai quarti Leggi anche: GabicceGradara, pari che frutta. Accede ai quarti di Coppa Italia Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Primavera, Juve-Frosinone: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia; Coppa Italia Primavera | Juventus-Frosinone, le formazioni ufficiali; U20 | Juventus-Parma | La partita; Primavera 1. Reti bianche tra Juventus e Parma: gli highlights (video). Juve U20, vittoria in rimonta contro il Frosinone in Coppa Italia Primavera - I giovani bianconeri, al centro sportivo Ale & Ricky di Vinovo, sono riusciti a superare il turno nonost ... tuttosport.com

Primavera, Juve-Frosinone: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia - La sfida tra Juve e Frosinone Primavera, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, si giocherà a Vinovo alle ore 12. tuttosport.com

Coppa Italia Primavera, le formazioni ufficiali di Juventus-Frosinone - Frosinone, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia Primavera, che inizierà tra pochi istanti. tuttojuve.com

