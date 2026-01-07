Judo i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028

Il processo di qualificazione ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 prevede la partecipazione complessiva di 372 judoka, suddivisi equamente tra uomini e donne. Questo percorso si basa su criteri specifici stabiliti dalla federazione internazionale, che garantiscono la selezione dei migliori atleti attraverso ranking e competizioni qualificanti. Di seguito si approfondiscono i principali criteri e le modalità di accesso per i judoka che aspirano a rappresentare l’Italia e il mondo a Los Angeles.

Saranno 372 (186 uomini e 186 donne) nel complesso i judoka che prenderanno parte ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Il CIO ha ufficializzato infatti il sistema di qualificazione del judo per la prossima rassegna a cinque cerchi, conservando il numero di quote utilizzate a Parigi 2024 e non effettuando modifiche sostanziali al programma gare. I quindici eventi con in palio le medaglie restano infatti i seguenti: -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg maschili; -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg, +78 kg femminili ed infine la prova a squadre miste che includerà tre categorie maschili (-73 kg, -90 kg, +90 kg) e tre categorie femminili (-57 kg, -70 kg, +70 kg). 🔗 Leggi su Oasport.it

