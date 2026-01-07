In un video recente, Jimmy Kimmel ha commentato ironicamente le promesse di Donald Trump riguardo alla pace nel mondo nel 2026, sottolineando come tali impegni siano stati brevi e poco duraturi. La battuta evidenzia la difficoltà di mantenere promesse di lungo termine in ambiti complessi come la politica internazionale, offrendo una riflessione sulla percezione delle dichiarazioni pubbliche e sulla realtà degli impegni politici.

«Il presidente Trump ha detto che il suo proposito per il nuovo anno era la pace nel mondo, ed è durato meno di due giorni. Se vi stavate chiedendo quanto siano compromettenti per Trump questi file su Epstein, a quanto pare sono abbastanza gravi da giustificare un’invasione del Venezuela. Questa è letteralmente la trama del film “Sesso e potere”». Inizia così lo sketch in cui Jimmy Kimmel, uno dei comici più famosi degli Stati Uniti e anche il meno amato dal presidente Donald Trump demolisce l’operazione venezuelana. Un monologo del suo show “Jimmy Kimmel Live”, che sta diventando virale in rete. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Jimmy Kimmel rinnova il contratto con Abc: “Fino al 2027 o alla fine del mondo”

Leggi anche: Trump sull’attacco in Venezuela: «Spettacolare, governeremo noi il Paese. Machado? Non ha consenso». E si tiene il petrolio – Il video

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Jimmy Kimmel sull’operazione Venezuela: «Per il 2026 Trump ha promesso la pace nel mondo, è durato due giorni» – Il video - Il comico statunitense: «Il presidente viene coinvolto in uno scandalo sessuale, quindi attacca un Paese più piccolo per distrarre l’opinione pubblica. open.online

Jimmy Kimmel è un genio. Un genio della comicità e della satira. E ieri, durante il suo monologo sull’attacco di Trump in Venezuela, ha fatto quello che fanno i grandi comici: si è preso gioco del potere, ha sbeffeggiato il Trump “pacifista”, lo ha perculato, ne ha - facebook.com facebook

L’America è tante cose, scrivo oggi su @repubblica - Donald Trump ma anche Jimmy Kimmel, che nel suo contro discorso di Natale alla tv Britannica dice: “Il 2025 è stato un buon anno negli Usa per il fascismo, ma non dateci per perduti, nel 2028 ci libererem x.com