Jimmy Kimmel sull’operazione Venezuela | Per il 2026 Trump ha promesso la pace nel mondo è durato due giorni – Il video

In un video recente, Jimmy Kimmel ha commentato ironicamente le promesse di Donald Trump riguardo alla pace nel mondo nel 2026, sottolineando come tali impegni siano stati brevi e poco duraturi. La battuta evidenzia la difficoltà di mantenere promesse di lungo termine in ambiti complessi come la politica internazionale, offrendo una riflessione sulla percezione delle dichiarazioni pubbliche e sulla realtà degli impegni politici.

«Il presidente Trump ha detto che il suo proposito per il nuovo anno era la pace nel mondo, ed è durato meno di due giorni. Se vi stavate chiedendo quanto siano compromettenti per Trump questi file su Epstein, a quanto pare sono abbastanza gravi da giustificare un’invasione del Venezuela. Questa è letteralmente la trama del film “Sesso e potere”». Inizia così lo sketch in cui Jimmy Kimmel, uno dei comici più famosi degli Stati Uniti e anche il meno amato dal presidente Donald Trump demolisce l’operazione venezuelana. Un monologo del suo show “Jimmy Kimmel Live”, che sta diventando virale in rete. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

