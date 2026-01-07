Jimmy Kimmel e l'attacco a Trump sulla cattura di Maduro | Criminale e dittatore ma anche Maduro non è un santo

Dopo la vittoria ai Critics Choice Awards, Jimmy Kimmel torna con il suo show, commentando l’arresto di Maduro. Durante la puntata, ha sottolineato come il leader venezuelano sia un criminale e dittatore, pur riconoscendo che anche Trump non è privo di responsabilità. Un intervento che ha suscitato discussioni, mantenendo un tono sobrio e rispettoso delle diverse opinioni.

