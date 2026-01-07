Jesi una realtà in crescita | L’anno migliore di sempre

Da sport.quotidiano.net 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Centro Sportivo MTA di Jesi, nel suo 25° anniversario, si distingue come una realtà stabile e in crescita. Celebrando un quarto di secolo di attività, rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati di tennis e altre discipline sportive, contribuendo alla vitalità sportiva della città. La sua presenza consolidata testimonia un impegno duraturo verso la promozione dell’attività fisica e del benessere locale.

Nel suo 25° anniversario, il Centro Sportivo MTA di Jesi si conferma in piena salute. Tennis, e non solo, per una realtà solida, da tempo protagonista della vita sportiva cittadina. Massimiliano Albarella, fondatore e titolare, insieme a Moris Coppari, non nasconde la sua soddisfazione e traccia un bilancio del 2025 e i sogni per il 2026. Albarella, che 2025 è stato per il Centro MTA? "L’anno migliore, che io ricordi. Abbiamo ben quattro giocatrici nel circuito WTA. Jennifer Ruggeri ha avuto un significativo exploit, vincendo quattro tornei ITF e raggiungendo il suo best ranking con il numero 313 al mondo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

jesi una realt224 in crescita l8217anno migliore di sempre

© Sport.quotidiano.net - Jesi, una realtà in crescita: "L’anno migliore di sempre"

Leggi anche: Infinity Volley Copertino, una realtà in crescita nella serie D

Leggi anche: Campania leader del Sud per gli investimenti in venture capital: il 2025 sarà l’anno migliore di sempre

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Queste abitudini renderanno il 2026 il tuo anno migliore!

Video Queste abitudini renderanno il 2026 il tuo anno migliore!

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.