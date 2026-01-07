Il Centro Sportivo MTA di Jesi, nel suo 25° anniversario, si distingue come una realtà stabile e in crescita. Celebrando un quarto di secolo di attività, rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati di tennis e altre discipline sportive, contribuendo alla vitalità sportiva della città. La sua presenza consolidata testimonia un impegno duraturo verso la promozione dell’attività fisica e del benessere locale.

Nel suo 25° anniversario, il Centro Sportivo MTA di Jesi si conferma in piena salute. Tennis, e non solo, per una realtà solida, da tempo protagonista della vita sportiva cittadina. Massimiliano Albarella, fondatore e titolare, insieme a Moris Coppari, non nasconde la sua soddisfazione e traccia un bilancio del 2025 e i sogni per il 2026. Albarella, che 2025 è stato per il Centro MTA? "L’anno migliore, che io ricordi. Abbiamo ben quattro giocatrici nel circuito WTA. Jennifer Ruggeri ha avuto un significativo exploit, vincendo quattro tornei ITF e raggiungendo il suo best ranking con il numero 313 al mondo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Jesi, una realtà in crescita: "L’anno migliore di sempre"

Leggi anche: Infinity Volley Copertino, una realtà in crescita nella serie D

Leggi anche: Campania leader del Sud per gli investimenti in venture capital: il 2025 sarà l’anno migliore di sempre

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Queste abitudini renderanno il 2026 il tuo anno migliore!

Il David si fa in due per te. Ce l’avete chiesto in tanti… ed ora è realtà: arriva Il David Duo Access! Un unico piano che ti consente di allenarti in entrambi i Club Il David, Jesi e Monte Roberto, in totale libertà. Sei in zona Jesi Sei più comodo a Mont - facebook.com facebook