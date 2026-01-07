Jeremy Allen White e Pusha T protagonisti della nuova campagna Louis Vuitton | il viaggio diventa stile

Louis Vuitton inaugura il 2026 con una campagna che unisce cinema, movimento e stile di vita. Protagonisti sono Jeremy Allen White e Pusha T, due figure diverse ma complementari, in un racconto visivo firmato da Pharrell Williams per la collezione uomo primavera, ispirata all’India. Un’immagine che riflette l’equilibrio tra eleganza, autenticità e viaggio.

Louis Vuitton apre il 2026 con una campagna che sa di cinema, movimento e guardaroba vissuto. I protagonisti? Jeremy Allen White e Pusha T, due nomi diversissimi ma perfettamente allineati nel racconto visivo firmato da Pharrell Williams per la collezione uomo primavera, ispirata all'India. La nuova campagna Louis Vuitton con Jeremy Allen White e Pusha T parla di movimento (non solo di moda). Non è la classica campagna patinata da fermo immagine. Qui si viaggia davvero. Treni, stazioni, valigie iconiche che non sono solo accessori ma compagne di percorso. Louis Vuitton celebra il viaggio come esperienza, non come destinazione, e lo fa scegliendo due figure che incarnano questa idea in modo autentico.

Jeremy Allen White and Pusha T feature in Louis Vuitton's travel-themed spring campaign - Actor Jeremy Allen White and rapper Pusha T both feature in Louis Vuitton's travel- uk.style.yahoo.com

