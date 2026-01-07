Jack Ryan la serie che ha previsto l’arresto di Maduro

La serie “Jack Ryan” ha anticipato un evento reale, l’arresto di Nicolás Maduro a Caracas, protagonista della seconda stagione su Prime Video. Questa coincidenza evidenzia come la narrazione televisiva possa talvolta rispecchiare fatti che poi si verificano nella realtà, offrendo uno sguardo interessante sui rapporti tra finzione e attualità.

Quando la realtà copia la narrazione. L’arresto del leader del regime venezuelano, Nicolás Maduro, da parte di agenti americani a Caracas era il tema centrale della seconda stagione della serie “Jack Ryan” della piattaforma Prime Video. Per questo, una delle scene è diventata virale nelle ultime ore, quella in cui il protagonista, un agente della Cia interpretato da John Krasinski, spiega tutte le risorse del Venezuela e l’importanza geopolitica del Paese sudamericano per gli Stati Uniti. L’agente chiede ad un gruppo di studenti qual è la più grande minaccia per lo scenario mondiale, molti rispondono Corea del Nord, Cina e Russia. 🔗 Leggi su Formiche.net

Leggi anche: La scena di Jack Ryan che nel 2018 prediva la crisi in Venezuela: “I potenti mondiali non vogliono lo sappiate”

