Its S Caterina assemblea degli studenti contro il ridimensionamento

L’assemblea degli studenti di Its S. Caterina si è riunita per discutere il futuro del nuovo polo scolastico, che intende integrare corsi su hospitality di bordo, management del mare, ecosostenibilità, logistica e navigazione. Questo progetto, realizzato in collaborazione con l’Istituto Nautico Giovanni XXIII, mira a offrire un’offerta formativa completa e mirata alle esigenze del settore marittimo, promuovendo un percorso di formazione innovativo e sostenibile.

Hospitality di bordo, management del mare, ecosostenibilità, logistica e navigazione: sono le quattro offerte formative che si propone di realizzare il nuovo polo scolastico che il Santa Caterina – Amendola propone di realizzare in comunione con l'Istituto Nautico Giovanni XXIII. L'ipotesi è stata all'esame questa mattina di un'assemblea degli studenti che, nel primo giorno di ripresa delle attività didattiche, oggi 7 gennaio, si sono incontrati nell'aula magna per discutere del futuro della scuola. A preoccupare gli studenti è il piano di ridimensionamento scolastico che, durante la pausa natalizia, è stato comunicato alla dirigente scolastica Annarita Carrafiello e che prevede la scomparsa della scuola che andrebbe smembrata tra il Focaccia ed il Virtuoso.

