Il 25 gennaio si prevede un'alterazione significativa dei servizi ferroviari in Italia. Per chi deve spostarsi in treno tra il 24 e il 25 gennaio, è consigliabile pianificare con attenzione i propri viaggi, considerando possibili ritardi o modifiche ai collegamenti. Questa sospensione temporanea è dovuta a motivi di lavori di manutenzione o eventi straordinari, che influiranno sulla regolarità del servizio ferroviario in tutto il paese.

– Chi ha in programma di attraversare l’Italia in treno tra sabato 24 e domenica 25 gennaio dovrà armarsi di pazienza. Non sarà uno sciopero, ma l’effetto pratico rischia di somigliargli molto: disagi diffusi, tempi di percorrenza più lunghi e cambi obbligati. In quelle 24 ore la rete ferroviaria subirà infatti una maxi-interruzione programmata nel nodo di Firenze, uno dei punti più delicati dell’intera dorsale nazionale. . Dalle 15 di sabato 24 alle 15 di domenica 25 gennaio, la circolazione sarà sospesa tra Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Italia, non prendete il treno il 25 Gennaio: ecco perché

