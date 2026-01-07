Istat | pressione fiscale in caloal 40%

Secondo i dati Istat, nel terzo trimestre del 2025 la pressione fiscale è scesa al 40%. Inoltre, l’indebitamento netto delle Amministrazioni Pubbliche rispetto al Pil è stato del 3,4%, in aumento rispetto al 2,3% dello stesso periodo dell’anno precedente. Questi numeri riflettono variazioni nelle politiche fiscali e nella situazione economica italiana, offrendo un quadro aggiornato della finanza pubblica.

12.42 Nel terzo trimestre '25 l'indebitamento netto delle Amministrazioni Pubbliche in rapporto al Pil è stato pari a 3,4%, rispetto al 2,3% nello stesso trimestre 2024. Lo rileva l'Istat. La pressione fiscale è stata pari al 40%, in calo di 0,8% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. Il saldo corrente positivo, con 1,3% di incidenza sul Pil (nel terzo trimestre 2024 era 2,2%).

Istat: pressione fiscale 3* trim cala al 40%, aumenta potere d'acquisto famiglie - Caro lettore, Milano Finanza si impegna ogni giorno a produrre un’informazione di qualità, puntuale e approfondita, su temi di grande rilevanza come quelli della finanza. milanofinanza.it

Istat, soldi sotto al materasso. Il risparmio famiglie raggiunge il massimo dal 2029 - Secondo l’istituto di ricerca si tratta del livello più alto di cinsumi al palo dai tempi successivi al crak di Lehman Brothers. repubblica.it

Per la Befana, il Governo Meloni non porta carbone, ma aumenti: gasolio, pacchi, tabacchi, assicurazioni, pedaggi, pressione fiscale. Ed è record di italiani che se ne vanno e di nuovi poveri. Sono dati ISTAT! Quanto durerà l’incantesimo della propaganda di x.com

Il bilancio del 2024 secondo l’Istat evidenzia un quadro in chiaroscuro per il territorio provinciale: diminuiscono gli esiti più gravi, mentre cresce la pressione sulla rete viaria, soprattutto fuori dai centri urbani - facebook.com facebook

