Istat | pressione fiscale in caloal 40%

Secondo i dati Istat, nel terzo trimestre del 2025 la pressione fiscale è scesa al 40%. Inoltre, l’indebitamento netto delle Amministrazioni Pubbliche rispetto al Pil è stato del 3,4%, in aumento rispetto al 2,3% dello stesso periodo dell’anno precedente. Questi numeri riflettono variazioni nelle politiche fiscali e nella situazione economica italiana, offrendo un quadro aggiornato della finanza pubblica.

12.42 Nel terzo trimestre '25 l'indebitamento netto delle Amministrazioni Pubbliche in rapporto al Pil è stato pari a 3,4%, rispetto al 2,3% nello stesso trimestre 2024. Lo rileva l'Istat. La pressione fiscale è stata pari al 40%, in calo di 0,8% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. Il saldo corrente positivo, con 1,3% di incidenza sul Pil (nel terzo trimestre 2024 era 2,2%). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

