Ismett la magia di Harry Potter per i piccoli pazienti

Il reparto di Pediatria di Ismett si è recentemente trasformato in un ambiente speciale, offrendo ai piccoli pazienti un’esperienza diversa dal solito. Attraverso attività di gioco e momenti di intrattenimento, si mira a rendere più serena la permanenza in ospedale, contribuendo al benessere dei bambini e delle loro famiglie in un contesto di cura e attenzione.

Quando un sorriso può diventare cura. Il reparto di Pediatria di Ismett si è trasformato ieri in un piccolo mondo incantato, dove pozioni, giochi e magia hanno preso il posto della routine ospedaliera. L'associazione Astrafe Sicilia tramite la collaborazione degli artisti di Fuoritema e al.

