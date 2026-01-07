Isee nuove tutele per la prima casa e le famiglie numerose in Romagna

Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2026, in Romagna sono state introdotte nuove tutele legate all’Isee, in particolare per la prima casa e le famiglie numerose. Queste misure mirano a favorire un accesso più equo alle agevolazioni e ai servizi sociali, rafforzando il supporto alle famiglie e alle persone in situazione di bisogno.

"Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2026, il sistema dell'Isee si conferma lo strumento cardine per garantire l’equità sociale e l’accesso alle prestazioni assistenziali nel nostro Paese. L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente non è infatti una semplice pratica burocratica. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

